作家專欄
石琪

傾偈集

停留在什麼時代 / 石琪

【明報文章】可以除罩了，但很多人出街仍然戴口罩。可見他們十分注重衛生，尤其是人多的地方，見過鬼怕黑。或許習慣成自然，戴口罩出街3年，一下子拋頭露面就好像當眾裸露，少了安全感，暫時還停留在口罩時期。

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