作家專欄
湯才偉

教育心語

如何做好家家煉鋼 / 湯才偉

【明報文章】鄭燕祥教授在《香港教改：三部變奏》一書，專業而地道地分析香港自上世紀末以來的種種教改情况。其中對學校在教改下紛紛進行的校本計劃，卻以「家家後園煉鋼」、「重新發明車輪」來比喻。

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