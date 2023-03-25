作家專欄
林妙茵

三言堂

錯重點嗎？ / 林妙茵

【明報文章】閱報、上網、睇電視，我經常在意一些微枝末節，然後喋喋不休大發議論之際，家人總會沒好氣地說：「人哋主題唔係呢樣，你錯重點啦！」最近便有3次「錯重點」例子。

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