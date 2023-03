【明報文章】TÁR與《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),成為了今屆奧斯卡頒獎禮的焦點。兩部電影於年度各大評論學會與頒獎典禮的獲獎及提名獎項,可謂平分春色。來到最受注目的奧斯卡,影后寶座究竟由楊紫瓊抑或姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)奪得,更是全晚最叫人翹首以待的一幕。