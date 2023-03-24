作家專欄
文．Novia Yip

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世紀．好鳥歌：無腳雀仔 / 文．Novia Yip

【明報文章】中文大學圖書館前面有座雕塑《仲門》。還是新鮮人的時候，師兄師姐曾經煞有介事的告誡新生：假如你想從中大畢業，千萬別要穿過去。自問不迷信，但到底不敢拿學業來作賭注。

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