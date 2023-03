【明報文章】本屆國際電影節有不少傑出紀錄片,獲得去年威尼斯金獅獎的《所有的美麗與血淚》(All the Beauty and the Bloodshed,節目手冊第18頁)已有不少影迷注意到。它並非奪得紀錄片大獎,而是和超過20部劇情片一同競逐而勝出,包括《鯨》、《伊尼舍林的女妖》、Tár、Love Life。其實本屆電影節的紀錄片也不止放在「紀錄片」環節,「火鳥大獎」、「大師與作者」都有一些,我先睹為快在小屏幕看過10餘部紀錄片,在此作心水推介。