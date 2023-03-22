作家專欄
陳耀華

千年檔案

玩伴不能太過聰明 / 陳耀華

【明報文章】ChatGPT一出，已經有人應聲倒地，有私人公司縮減人手，減少一個文書職位，其後公文往來，留職者兼負額外工作，透過人工智能提高生產能力。打工仔首當其衝，未見其利先見其害。

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