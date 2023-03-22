生育經（下） / 樂婷

【明報文章】朋友經過苦苦備孕，至成功懷孕又遇上早期孕酮不足，作小產，需不停覆診吃藥，更不用說懷孕早期的種種不適：孕肚、氣脹、失眠、吃不下嚥……「生育比你我想像中困難，受孕難，着牀難，保胎也難，然而披荊斬棘，渡過重重難關，至第九周照超聲波時聽到胎心，怦怦怦怦，猶如遠方火車駛近，生命奇妙，感動得難以言喻。」現在，她和丈夫在街上見到小孩，都生出新的感覺，由昔日覺得稀疏平常，後來開始感歎：「生命來之不易，現在我們深刻明白任何孩子都應當被善待，而教育更是最偉大和重要的工作之一。」我將友人經歷分享給丈夫聽，他難以置信——在人人認為將來無望的時代，他沒想到仍有人排除萬難，用心經營，苦心誕下生命，信心能撫養子女快樂成長。然而婚前，我也一樣嚮往二人世界，不欲負擔昂貴的育兒成本，生兒育女，再圍着子女轉，可是當身邊朋友一個個懷孕，誕下粉團般的嬰兒，看着他們一暝大一寸，我同樣感受到最原始亦最純粹的感動。友人：「生之最初永遠充滿希望，叫人愉悅和快樂，縱然時代艱難，但活下去就要創造希望，我們不離港也不想爛在這裏，決心推動人生變化，希望一天能和下一代一起討論公平、民主和自由，教育他亦提醒自己不忘這一些東西的價值。」