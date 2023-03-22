作家專欄
文．洪濤

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世紀．客座隨筆：中日佛徒之祖庭在何處？ / 文．洪濤

【明報文章】香港城市大學前校長張信剛教授《絲路文明十五講》說：「淨土宗最重要的寺廟是浙江臨海的國清寺，今天還有許多日本人到國清寺瞻仰，因為日本的佛教徒主要是信奉淨土宗。」（第 99 頁）

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