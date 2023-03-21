作家專欄
劉利

浮游動物

盜木偷香 / 劉利

【明報文章】蕞爾小島香港雖高廈林立，密度極高，卻也植被遍地，綠蔭處處。這就是香港的可愛之處，既有都市的煩囂、人頭的攢動，又有山野的恬靜、海風的輕拂。

上 / 下一篇新聞