作家專欄
馬家輝

欲望蜘蛛

新世代刊物 / 馬家輝

【明報文章】偶爾收到寄贈的文學雜誌，見到較為熟悉的作家名字，在燈下用力細讀其作品。用力，是心裡用力，更是眼下用力。年紀大了固然視力欠佳，然而印刷字體愈來愈細小，亦是事實，不皺眉用力，怎讀得到？

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