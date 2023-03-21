作家專欄
文．朱嘉漢／編輯．呂晞頌

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世紀．悼：遲到青年閱讀 大江健三郎 / 文．朱嘉漢／編輯．呂晞頌

【明報文章】對我輩80後的寫作者而言，認識大江健三郎及其作品，恰好可以用他的小說篇名來指述，有種「遲到的青年」感。

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