作家專欄
韓麗珠

自轉行星

真實的內心（上） / 韓麗珠

【明報文章】發現寫作課上的X交來的習作是抄襲時，我感到非常驚訝，並不只是因為多年來從沒有發生過這樣的事，而是，她竟然會抄襲那篇無論怎樣看都像一篇剩餘資訊的網上文章。

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