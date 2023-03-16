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作家專欄
2023年3月16日星期四
關麗珊
關目
世紀．四探城市：記島嶼研究網絡創辦研討會 多元、連結、在地的島嶼研究精神 / 文．唐健朗／編輯．呂晞頌
世紀．玻璃大叔：AI不真也不善？ / 文．鄧正健
你分得出來嗎？ / 文．人類／AI
乜議員 / 尊子
沒有孩子的世界 / 屈曉彤
如果祝賀也有KPI / 林妙茵
楊紫瓊與昂山素姬 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
臉孔補完之終結 / 披靈
王大還是王法大？ / 余錦波
戴到天荒地老？ / 葉建源
潘公子與楊小姐 / 馬家輝
不朽的大江健三郎 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
真實的內心（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
垃圾房「畫廊」 / 區聞海
咩Grade思維 / 黃明樂
不朽的大江健三郎 / 關麗珊
【明報文章】看過不少大江健三郎（1935-2023）著作，看得最慢的是《萬延元年的足球隊》，這本小說讓我相信大江健三郎永垂不朽。
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世紀．四探城市：記島嶼研究網絡創辦研討會 多元、連結、在地的島嶼研究精神 / 文．唐健朗／編輯．呂晞頌
世紀．玻璃大叔：AI不真也不善？ / 文．鄧正健
你分得出來嗎？ / 文．人類／AI
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