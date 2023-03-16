作家專欄
關麗珊

關目

不朽的大江健三郎 / 關麗珊

【明報文章】看過不少大江健三郎（1935-2023）著作，看得最慢的是《萬延元年的足球隊》，這本小說讓我相信大江健三郎永垂不朽。

上 / 下一篇新聞