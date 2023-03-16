作家專欄
葉建源

教育心語

戴到天荒地老？ / 葉建源

【明報文章】有一間幼稚園，在口罩令結束之後，校長率先除下口罩——天真的小朋友們看着校長傻笑——「好像我沒有穿衣服一樣。」校長告訴我。這也難怪，幼稚園小朋友自懂人事以來，戴口罩就像穿衣服那樣理所當然。

上 / 下一篇新聞