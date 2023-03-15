作家專欄
劉利

浮游動物

鐵路與公路 / 劉利

【明報文章】近日美國接連發生鐵路事故，就像我們醫管局轄下機構也事故不斷一樣。這時人們突然發現，美國鐵路建設就像第三世界一樣落後，一夜之間這個世界第一強國好像也淪落為「發展中國家」。

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