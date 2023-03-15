作家專欄
魏綺珊

糊塗人生

一坡還比一坡陡 / 魏綺珊

【明報文章】台灣單車團來到第四天，亦是最後一天，從太麻里騎行39公里到台東火車站，想着今日是最輕鬆，沒料到教練臨時加插秘密景點，說在山上欣賞天空之鏡，沒有說「不」的理由。

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