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作家專欄
2023年3月15日星期三
魏綺珊
糊塗人生
世紀．星期三專題：阿多諾與超越的無家性 / 文．李宇森／編輯．呂晞頌
世紀．M+百物誌：戲中有畫，畫中有戲 / 文．柯家紈
港發展龜速 難免讓人看輕 / 文．李泉
乜議員 / 尊子
復常的噪音 / 黎佩芬
《毒舌大狀》非一般律政片 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
爭櫈仔 / 何惠杰
聯合國人權審議報告總結 / 陳文敏
與ChatGPT鑽研歷史教學 / 曾信繁
得獎的無常 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
步行與空腹血糖 / 鄭志文
野狗山 / 韓麗珠
一坡還比一坡陡 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
不要做美味的肉 / 陳子謙
鐵路與公路 / 劉利
一坡還比一坡陡 / 魏綺珊
【明報文章】台灣單車團來到第四天，亦是最後一天，從太麻里騎行39公里到台東火車站，想着今日是最輕鬆，沒料到教練臨時加插秘密景點，說在山上欣賞天空之鏡，沒有說「不」的理由。
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