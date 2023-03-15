作家專欄
鄭志文

食住行醫

步行與空腹血糖 / 鄭志文

【明報文章】量度空腹血糖是診斷和監控糖尿病常用方法。空腹血糖值7mmol/L以上為不合格，6至7mmol/L之間為不理想，6mmol/L以下為合格，4mmol/L以下為血糖過低。

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