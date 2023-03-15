作家專欄
何惠杰

自由談

爭櫈仔 / 何惠杰

【明報文章】新買來的電腦椅，引出了深藏牀底的水泡。顧慮到阿金，買皮的會被他抓破，買黑色的會沾滿黃毛白毛，就挑了一張布面米白色的。後來反倒染了水泡的灰毛。

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