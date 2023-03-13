作家專欄
鄭志文

食住行醫

生酮飲食與心臟病 / 鄭志文

【明報文章】加拿大有研究員分析英國大型健康資料庫UK Biobank後，得出一個結論：進行生酮飲食人士，患心臟病風險是非生酮飲食人士的兩倍多。

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