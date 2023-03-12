作家專欄
文．黃言丹／編輯．吳騫桐

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世紀．周日短篇：鳥（四） / 文．黃言丹／編輯．吳騫桐

【明報文章】倧沒想到第二天竟再次在展覽區裏見到那奇怪的男人。只見他在行人道上來回踱步，時而抬頭看鳥，時而拿起相機拍攝，臉上掛着一副異常專注的神情，熾熱的目光彷彿要把鳥兒看穿了一樣。

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