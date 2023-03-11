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2023年3月11日星期六
李偉民
法政隨筆
世紀．六合文藝：天命與right的矛盾——評音樂劇《日新》 / 文．彭依仁／編輯．吳騫桐
世紀．不着一字：沒有思考的語言、沒有語言的思考 / 文．邵頌雄
乜議員 / 尊子
修復《悲情城市》 / 簡冬娜
大和號：日本海軍由傲變憾 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
九龍東的憂鬱乾屍 / 李偉民
德育的知與行 / 湯才偉
栗子車 / 馬家輝
奇異女俠神經刀 / 石琪
超然物外 / 關麗珊
策展 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
關於跑步的故事 / 鄭美姿
遇上東京馬拉松 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
女人唔易做 / 古嶺渡
九龍東的憂鬱乾屍 / 李偉民
【明報文章】只想給死亡一個假期，讓這女孩在永恆孤寂前，飛往加拿大；但是，他們會領情嗎？
相關字詞﹕
女兒
父母
法政隨筆
屍體
移民
法律學人@hk
李偉民
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