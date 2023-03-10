作家專欄
洪雯

是日談

發展提速與「人民內部矛盾」（四） / 洪雯

【明報文章】立法會正在審議有關「造地」的6條條例的修訂，有關條例幾十年才修訂一次，茲事體大。這段時間，我查閱資料、請教專家和持分者、出席公聽會，深感自己作為把關人責任重大，每次開會都難免心情沉重。

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