作家專欄
韓麗珠

自轉行星

井 / 韓麗珠

【明報文章】作家X寫了一篇文章，談及作為職業寫作者，如何規劃寫作和營生的稿約、講座和各式邀約等，其中包括時間分配和理財要略，情理兼備，經驗和數字並列，足以成為參考指南。

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