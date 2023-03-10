作家專欄
林妙茵

三言堂

內會傾鵝肝 / 林妙茵

【明報文章】上回提到，立法會內會何不討論事務委員會會議紀要改成不具名的事，朋友來訊問，內會不是討論大會程序、法案進度嗎？怎會管到會議紀要此等芝麻綠豆事呢？

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