作家專欄
陳子謙

飄流窗口

空氣 / 陳子謙

【明報文章】「終於可以呼吸新鮮的空氣了！」尖沙嘴亞士厘道上，O突然吐出肉麻的文藝腔。然而旁邊就是馬路，眼前還有兩個人在吸煙，空氣顯然不怎麼新鮮。我明白她的意思：終於可以在街上脫下口罩了！

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