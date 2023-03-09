作家專欄
韓麗珠

自轉行星

假釋的臉 / 韓麗珠

【明報文章】很久之後，當人們把口罩戴在臉上，多半會忘記口罩和臉經歷過什麼。有時候，人們必須遺忘，才能把日子一天一天好好地過下去。於是，在記憶隨着日子過去之前，我必得先寫下來。

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