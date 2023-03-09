作家專欄
關麗珊

關目

免於恐懼的自由 / 關麗珊

【明報文章】騙徒大多利用人的貪婪和善意行騙，還會利用人的恐懼。例如，假扮親友來電說撞車或被捕，嚇到接電話的人心慌意亂上當。又例如，以戰爭或可怕事情營造恐慌，即使不合理仍要人就範。

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