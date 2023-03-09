作家專欄
葉劉淑儀

三言堂

文化軟實力：《大唐玄奘》 / 葉劉淑儀

【明報文章】唐朝的玄奘，遠赴印度求法。旅途上一路向西，走的便是絲綢之路。記得當年看過一齣電影，正正講述了這段玄奘循絲綢之路到西域取經的佳話。

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