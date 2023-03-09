作家專欄
屈曉彤

七齣好戲

有孩子的世界 / 屈曉彤

【明報文章】周日午後，我坐在朋友D的客廳，二人凝望窗外，舊式大廈間露出一塊藍天，不見雲。她忍不住說道：「真是個美好的下午。」她舒了口氣，享受着片刻寧靜，兒子出生後，這種時光太難得。

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