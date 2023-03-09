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作家專欄
2023年3月9日星期四
屈曉彤
七齣好戲
世紀．四探城市：萊比錫：兩德統一後，向西走？ / 文．楊靜／編輯．吳騫桐
世紀．玻璃大叔：AI美圖的恐怖谷 / 文．鄧正健
奧斯卡前夕觀察 / 文．陳永仁
乜議員 / 尊子
有孩子的世界 / 屈曉彤
文化軟實力：《大唐玄奘》 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
鴨脷洲大街 / 亞皆
中國法學院的改革機遇 / 傅華伶
除下口罩 / 葉建源
陌生人的善意 / 馬家輝
免於恐懼的自由 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
假釋的臉 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
空氣 / 陳子謙
白骨頂之二 / 趙曉彤
缺蛋少肉的日子 / 劉利
有孩子的世界 / 屈曉彤
【明報文章】周日午後，我坐在朋友D的客廳，二人凝望窗外，舊式大廈間露出一塊藍天，不見雲。她忍不住說道：「真是個美好的下午。」她舒了口氣，享受着片刻寧靜，兒子出生後，這種時光太難得。
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