作家專欄
文．楊靜／編輯．吳騫桐

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世紀．四探城市：萊比錫：兩德統一後，向西走？ / 文．楊靜／編輯．吳騫桐

【明報文章】第一次聽到萊比錫（Leipzig）是德國柏林朋友談話間中聊起的——「柏林物價日漲，人又愈來愈多，我可能要搬去萊比錫，人稱『小柏林』」。

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