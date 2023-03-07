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作家專欄
2023年3月7日星期二
文．朱少璋／編輯．吳騫桐
世紀
世紀．二元對坐：貓之詮釋 / 文．朱少璋／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：題贈 / 文．黃念欣
Hello，嘉業街！ / 文．阿菌
乜議員 / 尊子
消費 / 陳喜艾
效率 / 林妙茵
歐洲的惶恐 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
「執煙頭競技」所想 / 原太一
ChatGPT不是敵人 / 吳思諾
寫作的愉悅 / 曾瑞明
小白城 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
又是紅酒與心臟健康？ / 鄭志文
琅嶠卑南古道 / 魏綺珊
巴黎掠影之：往事如煙 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
附和人的AI / 區聞海
世紀．二元對坐：貓之詮釋 / 文．朱少璋／編輯．吳騫桐
【明報文章】我養的第一頭貓，因耳朵不豎，貓頭平平戴了四方帽似的，大家都叫她「博士」。
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世紀．二元對坐：貓之詮釋 / 文．朱少璋／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：題贈 / 文．黃念欣
Hello，嘉業街！ / 文．阿菌
乜議員 / 尊子
消費 / 陳喜艾
效率 / 林妙茵
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未經證實 / 竟齊
「執煙頭競技」所想 / 原太一
ChatGPT不是敵人 / 吳思諾
寫作的愉悅 / 曾瑞明
小白城 / 馬家輝
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