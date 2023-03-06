作家專欄
文．鄒芷茵

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世紀．小食部：梳士巴利牛扒 / 文．鄒芷茵

【明報文章】2月和3月的話題，總是「人工智能」（AI）。這兩星期打開頭條、副刊和社交媒體，AI圖片生產、AI Chat一下子湧進好奇心滿滿的人的生活了；探索之中，也鬧出了不少笑話。

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