Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
作家專欄
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
作家專欄
2023年3月5日星期日
鄭志文
食住行醫
世紀．周日短篇：鳥（三） / 文．黃言丹／圖．劉若基／編輯．吳騫桐
世紀．文字江湖：社雨採茶 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：趙景深的《荷花》 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
愛爾蘭海風 / 塵翎
乾隆是如何被說成漢人之子？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
用證物說話 / 梁嘉善
學習鷹架 / 韓孝述
疫後的重生 / 馬家輝
兩個只能捧一個 / 石琪
寫一首詩 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
英國假冒醫生20年 / 鄭志文
香港人你記唔記得？ / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
一去不返的癲狂時代（下） / 古嶺渡
白骨頂之一 / 趙曉彤
英國假冒醫生20年 / 鄭志文
【明報文章】在BBC News看到一宗令人震驚的案件：一名女子假冒精神科醫生，在英國行醫接近20年，最後被判入獄7年。
相關字詞﹕
精神科醫生
英國
醫生
假冒
食住行醫
鄭志文
上 / 下一篇新聞
世紀．周日短篇：鳥（三） / 文．黃言丹／圖．劉若基／編輯．吳騫桐
世紀．文字江湖：社雨採茶 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：趙景深的《荷花》 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
愛爾蘭海風 / 塵翎
乾隆是如何被說成漢人之子？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
用證物說話 / 梁嘉善
學習鷹架 / 韓孝述
疫後的重生 / 馬家輝
兩個只能捧一個 / 石琪
寫一首詩 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
英國假冒醫生20年 / 鄭志文
香港人你記唔記得？ / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
一去不返的癲狂時代（下） / 古嶺渡
白骨頂之一 / 趙曉彤
世紀．周日短篇：鳥（三） / 文．黃言丹／圖．劉若基／編輯．吳騫桐
世紀．文字江湖：社雨採茶 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：趙景深的《荷花》 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
愛爾蘭海風 / 塵翎
乾隆是如何被說成漢人之子？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
用證物說話 / 梁嘉善
學習鷹架 / 韓孝述
疫後的重生 / 馬家輝
兩個只能捧一個 / 石琪
寫一首詩 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
香港人你記唔記得？ / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
一去不返的癲狂時代（下） / 古嶺渡
白骨頂之一 / 趙曉彤
prev
next
相關新聞
愛爾蘭海風 / 塵翎
乾隆是如何被說成漢人之子？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
用證物說話 / 梁嘉善
學習鷹架 / 韓孝述
疫後的重生 / 馬家輝
兩個只能捧一個 / 石琪
寫一首詩 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
香港人你記唔記得？ / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
一去不返的癲狂時代（下） / 古嶺渡
白骨頂之一 / 趙曉彤