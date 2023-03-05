作家專欄
陶囍

錦上路

寫一首詩 / 陶囍

【明報文章】欲罷不能，關於前人的白內障，太多發現了，固然這是因為我的無知，但想到這究竟不是一般人會關心的事，多寫一天，應該還不至於讓人覺得我在騙稿費吧。

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