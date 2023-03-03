作家專欄
劉利

浮游動物

恐怖的味道 / 劉利

【明報文章】由於與本港近日一宗碎屍案扯上關係，家常湯水青紅蘿蔔湯也成為許多人心底抹不去的那道陰影，避之唯恐不及。那種因味蕾產生的愉悅，也因為案情驚悚而蕩然無存。

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