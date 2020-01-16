作家專欄
德叔

教育心語

PISA加考英語 / 德叔

【明報文章】22年來，全球85國過百萬個15歲青少年己參加過OECD每3年一次舉辦的PISA測試，測度其閱讀、數學、科學素養。涵蓋了九成世界重要經濟體，其跨國比較的結果，成為全球教改的重要指標。

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