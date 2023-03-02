作家專欄
小絲

自由談

牛山濯濯 / 小絲

【明報文章】上星期五，一名中五同學入課室，對我說：鄰班的代課老師很似你，都是光頭的。我想到我讀中六時，先師龍禎祥先生教 《孟子‧告子上》，講到牛山濯濯，竟自嘲：我現在就是牛山濯濯。

上 / 下一篇新聞