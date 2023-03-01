作家專欄
文．王家偉

編輯室手記

AI難取代新聞工作者 / 文．王家偉

【明報文章】近月ChatGPT成為世界熱話，人工智能的發展備受關注，而各行各業如何在平衡利弊下充分善用它，顯然是當今重要課題。身為《明報》體育組一員，最先關心的自然是體育及媒體行業在此方面的應用問題。

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