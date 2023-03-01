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作家專欄
2023年3月1日星期三
文．王家偉
編輯室手記
世紀．星期三專題：拉赫曼尼諾夫：沙俄音樂花果飄零 / 文．李宇森／編輯．吳騫桐
世紀．M+百物誌：在攝影中看到詩 / 文．林立偉
AI難取代新聞工作者 / 文．王家偉
乜議員 / 尊子
二次認識的社交焦慮 / 黎佩芬
$600,000,000,000 / 林妙茵
毅行者與麥理浩徑 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
東涌炮台 / 銀鷂
特首證明書 / 陳文敏
合理的遲到學生？ / 曾信繁
除罩前夕做的事情 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
治療脂肪肝新指引 / 鄭志文
攀不住 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
執屋之二 / 趙曉彤
原來是基建 / 區聞海
AI難取代新聞工作者 / 文．王家偉
【明報文章】近月ChatGPT成為世界熱話，人工智能的發展備受關注，而各行各業如何在平衡利弊下充分善用它，顯然是當今重要課題。身為《明報》體育組一員，最先關心的自然是體育及媒體行業在此方面的應用問題。
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世紀．星期三專題：拉赫曼尼諾夫：沙俄音樂花果飄零 / 文．李宇森／編輯．吳騫桐
世紀．M+百物誌：在攝影中看到詩 / 文．林立偉
AI難取代新聞工作者 / 文．王家偉
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$600,000,000,000 / 林妙茵
毅行者與麥理浩徑 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
東涌炮台 / 銀鷂
特首證明書 / 陳文敏
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