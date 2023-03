【明報文章】「歷史是一連串形象/塑造的材料可以是紙箔、塑膠、纖維/雷射影碟的按鈕……我們抬頭/眺望月亮,今夜的月亮/在時間的盡頭還是開端?」這些詩句摘自詩人也斯(梁秉鈞)的《形象香港》,此詩收錄在1992年出版的同名詩集中,而這本中英雙語詩集的英文名字City at the End of Time,就是李家昇這幅作品標題的來源。