作家專欄
佚名

自由談

倒霉體質 / 佚名

【明報文章】喜慶日子特別多抽獎活動，人們都趁機試試手風，稍為判斷來年的運氣好壞。但我屬於倒霉體質，幾乎任何需要好運助攻的事都難以如願。

上 / 下一篇新聞