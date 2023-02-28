作家專欄
文．P

編輯室手記

公經社科 / 文．P

【明報文章】過去有75%中學開設的生活與社會科（生社科），將於9月由公民、經濟與社會科（公經社科）試行取代，2024年9月公經社科將於全港中學全面推行，課程涵蓋初中3年。

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