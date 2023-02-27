作家專欄
文．SC

編輯室手記

復常 / 文．SC

【明報文章】這陣子，香港處於後疫情時期，人、事、物瀰漫一片復常景象，報館亦不例外，外勤、訪問、拍攝、飯局、出差等陸續如常，細微如部組的更表也透着復常的氣息。

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