作家專欄
洪雯

是日談

發展提速與「人民內部矛盾」（上） / 洪雯

【明報文章】立法會近期正在審議的一個大議題，便是有關土地發展的6個條例的修訂，包括《城市規劃條例》、《收回土地條例》、《前濱及海床（填海工程）條例》等，影響深遠。

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