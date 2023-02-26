作家專欄
文．黃言丹／圖．劉若基／編輯．呂晞頌

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世紀．周日短篇：鳥（二） / 文．黃言丹／圖．劉若基／編輯．呂晞頌

【明報文章】把最後一個鳥籠的頂部清潔好後，倧從籠子上方下來，把安全繩收好，再提着一大袋垃圾走到園區出口處的大型垃圾收集箱裏扔掉。回來時，貴叔已經坐在長櫈上翹着腿滑着手機。

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