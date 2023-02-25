作家專欄
陳子謙

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減肥 / 陳子謙

【明報文章】岳母一家以為我生日，貼心地為我訂了拿破崙蛋糕，叫O去領取。O一頭霧水，根本不知道要慶祝什麼，便叫店主寫上「減肥成功」。甜品減肥？翌日便重了一磅。

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