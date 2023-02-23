賀某歸來 / 原太一

【明報文章】話說近來頒布「搶人才」政策，加之通關不久出現數則街頭怪象，在網絡上被一眾網友調侃為兩者具因果關係，愚人如我當然無暇也無膽探究箇中連繫。反而是日前《明報》頭版報道遠揚四海的賀姓科學家在判囚3年後以人才的身分歸來，令我大跌眼鏡之後又覺得合理。大跌眼鏡在於賀專家因「非法行醫罪」在內地服刑3年，不久竟可以順暢透過「高才通」獲批來港。須知當日李敖大師一度曾經申請來港定居，卻因彼時相關部門手續繁瑣，最終放棄。但事後細想，也覺得合理，畢竟賀專家來港計劃從事遺傳病基因治療，與身為歷史學家、作家的李大師對香港的貢獻可不一樣（注意是不一樣，無高低之分），畢竟從實用主義的角度出發，理工科易有產出，可量化，若賀專家在獄中反思後決定奉行「雷鋒精神」，將研究成果毫無關係保留幫助千萬家庭，豈非港之福氣？但不久「有關部門」便宣布簽證無效，實屬遺憾。最後有趣的是，賀專家判囚3年，正好與疫情的起落時間段重合，在獄中的他，究竟是怎樣一種心情，是慶幸自己逃過疫情一切的紛紛擾擾及後續可能產生的誣陷，還是自己心裏暗暗下定決心：等着吧，總有一天我的技術定能派上用場，人類的後代不會受到瘟疫的困擾。這有待在他年老之時所出版傳記中一讀，希望會有。