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2023年2月22日星期三
馬家輝
欲望蜘蛛
世紀．星期三專題：極權洗腦論述考（下）：精準改造是否迷思一場？ / 文．陳國榮／編輯．吳騫桐
世紀．客座隨筆：宗教差異與滅佛 / 文．洪濤
對自媒體保持警惕 / 文．黃依夢
乜議員 / 尊子
生育經（上） / 樂婷
氣球事件反映美國恐華症 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
誰知盤中酸 / 李譯喬
污點證人 / 陳文敏
後疫情時代的信任危機 / 曾信繁
AI作弊 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
藥物，總是有副作用的 / 鄭志文
聲音之死 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
中學劣食 / 陳子謙
香港金融業的「溫布頓效應」（上） / 洪雯
蝴蝶飛過廢墟 / 劉利
AI作弊 / 馬家輝
【明報文章】香港大學搶先出招，把AI協作的論文和功課界定為「潛在抄襲」，禁止師生使用；這是公道的，儘管仍有灰色地帶。
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未經證實 / 竟齊
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