【明報文章】〈文明間的衝突?〉(The Clash of Civilizations?)是1993年夏季在季刊Foreign Affairs上發表的一篇文章,作者是美國哈佛大學教授塞繆爾‧亨廷頓(S. P. Huntington)。1996年,這篇文章拓展成一本專書,取名為 The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order。此書出版後,被翻譯成數十國語言。漢譯本方面,有簡體字版的《文明的衝突與世界秩序的重建》(新華出版社,2002年),由4位譯者(周琪、劉緋、張立平、王圓)合譯;繁體字版有黃裕美譯的《文明衝突與世界秩序的重建》(聯經出版公司,1997年)。