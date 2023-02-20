作家專欄
文．鄒芷茵

世紀

世紀．小食部：過夜燕麥 / 文．鄒芷茵

【明報文章】我們常常幻想，家裏的梳化牀有天會為來過夜的好朋友打開；但這個想法，暫時未有實現的條件。我其實也很久沒有到過別人的家留宿了；上次獲邀留宿，已是20年前。

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